導演嚴藝文、女主角謝盈萱與原著作家江鵝今為《俗女養成記》造勢，首次同台現身，於CATCHPLAY線上影音直播分享內心點滴與網友一同歡樂，問到謝盈萱的身體是否仍微恙？導演嚴藝文竟逗趣搶話「其實懷孕的是我啦」，謝盈萱也微微秀出蠻腰證明自己小腹依然平坦。

針對《俗女養成記》造成轟動，導演嚴藝文說：「我真的要感謝江鵝，因為沒有她把六年級女生的想法與經歷寫出來，成就不了這樣的故事。」寫出如此有趣的散文集，問到江鵝覺得六年級女生最需要甚麼？她則冷靜說：「膠原蛋白。」近1個小時的臉書直播，吸引近萬名粉絲觀看，三人之間的唇槍舌戰與毒舌互虧讓整場直播笑聲不斷。

《俗女養成記》創造出如此高的關注度與成績，導演嚴藝文坦言「沒預料到」，在觀眾為劇情起伏而隨之低落或歡樂時，嚴藝文希望大家不要忘了「自己找開心，因為只有自己認為開心，才會是真正的開心」，江鵝則想對觀眾說：「沒關係，就算你質疑自己也沒關係，不管在甚麼狀況下都很努力，一切就都沒關係。」謝盈萱則說：「希望大家都能跟自我和解，人生或長或短，認清楚自己想要甚麼最重要。」

針對劇中網友熱議的話題，三人也依依說出自己的想法，問到「參加前男友婚禮該包多少」？謝盈萱斬釘截鐵回答：「包假鈔！」嚴藝文說：「就一般數字吧，但我一定會帶男伴去。」下筆犀利的江鵝不假思索說：「我幹嘛要去，他結婚關我甚麼事！」問到她們認為「大齡女子的愛情最需要甚麼」？嚴藝文說：「要能對話，雙向的對話很重要。」此話一出則被江鵝大虧「你也太浪漫了」，江鵝則冷回：「愛情本身是一種業障，甚麼都會被捲進去。」謝盈萱以摩羯座的理性面來說：「一切都該從理性的角度來分析，沙盤推演如果跟這個人有可能不順，那還不如把時間拿去工作。」

直播中，三位除了暢談大齡女子的愛情需求，也剖析了現在的自己最需要甚麼，嚴藝文說：「最需要健康的身體與不在意別人眼光的灑脫。」謝盈萱說：「我真的需要多吃一點。」嚴藝文在旁爆料：「你最需要的是談一場戀愛吧。」謝盈萱也坦承「沒錯，我好需要，外國人也可以」。

《俗女養成記》導演嚴藝文、謝盈萱與原著作家江鵝除了與網友分享內心點滴之外，導演嚴藝文也爆料之前親上火線，糾正網友觀看不法盜版，三人也同聲呼籲「CATCHPLAY線上影音為獨家網路播放平台，請觀眾不要看盜版，抹煞了台劇創作者的用心」，隨後導演則戴上象徵盜版的假陳嘉玲頭套，謝盈萱則拿著象徵打擊盜版槌子來追打嚴藝文，爆笑又逗趣。《俗女養成記》全劇十集現正獨家於CATCHPLAY現上影音上架中。

女主角謝盈萱（右起）、導演嚴藝文、原著作家江鵝。CATCHPLAY提供

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