中信兄弟對戰Lamigo桃猿，前3局桃園就攻下11分有如勝券在握，沒想到兄弟在第4局攻勢大開，先攻下8分大局後，6局攻4分、8局攻3分，桃猿領先11分竟不夠花遭到兄弟翻盤，兄弟以15比14贏下比賽，打破1996年中職最多10分差逆轉勝紀錄，成為中職史上最驚奇大逆轉比賽。

兩對此戰炮聲隆隆，除了王威晨在生涯第247場比賽、1079個打席終於敲出首轟，詹子賢、郭嚴文、藍寅倫、陳俊秀都炸裂，兩隊合計敲出33支安打。

桃猿首局靠郭嚴文2分全壘打先攻下4分後，3局下半狂攻10人次，6支安打包含藍寅倫3分炮，單局灌進7分，比數拉開成11比0領先。原以為桃猿勝基已奠定，沒想到下半局兄弟展開反攻。

4局上半兄弟攻勢大開，面對前3局壓制成功的尼克斯，狂攻11人次、7支安打，其中包含詹子賢2分炮，以及王威晨3分打點的生涯首轟，單局攻下8分大局。

5局下半桃猿追回1分後，6局上半桃猿換投黃偉晟、王躍霖都無法止住兄弟攻勢，滿壘後王威晨安打、陳子豪遭觸身擠回1分，此時「恰恰」彭政閔敲出2分打點安打，比賽回到12比12平手，兄弟從落後11分劣勢殺出一條血路。

7局下半桃猿靠高飛犧牲打送回第13分，下半局陳子豪敲出追平安後，二、三壘有人的情況，張志豪把握機會將跑者全數送回，攻下2分超前，最終兄弟以15比14帶走勝利，成為中職史上單場最大比分差逆轉勝(11分)，打破1996年8月30三商以10分差逆轉興農奪勝的紀錄，並追平2002年6月15日，中信鯨與兄弟象寫下15比14單場最多得分的1分差比賽。敲出致勝一擊的張志豪獲選為單場MVP。

(中時電子報)