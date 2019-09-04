陳明文300萬涉洗錢？ 蔡英文「眼神求救」徐國勇(影/中天新聞)

高鐵列車昨發現一只裝有300萬元的行李箱，經查後發現失主是民進黨立委陳明文，馬上引起全台質疑議論，各式傳言紛飛。民進黨內，對於這件事則是相當低調，蔡英文總統的態度也是，今出席活動被媒體詢問時，臉馬上僵掉，並且急忙對站在一旁的內政部長徐國勇投注求救的眼神，乾脆讓徐國勇回答就好，然後徐國勇就一句話回答。

這起300萬現金事件昨日爆出後便引發關注，也似乎讓自家人（民進黨）很尷尬！今天總統蔡英文出席活動時被問到有關陳明文的300萬事件，「若攜帶300萬元現鈔出關是否可行」，蔡英文聽到這個問題馬上頓了一下，臉色微僵的不回答，她卻是急忙轉頭拋出求救訊號給徐國勇，接著徐國用就機靈救駕，回了這一句：「這個我想就，因為它並沒有發生嘛，還沒有發生就沒有帶出去嘛，帶出去當然要申報，申報沒有什麼洗錢的問題」。

有網友分享新聞影片，其他人也紛紛分享看到蔡英文的閃躲眼神是亮點，留言吐槽說，「眼神真的心虛閃躲的太明顯了」、「看蔡老英的反應，遇到狀況只會裝死」、「表達能力這麼差…」。還有人酸陳明文，「還沒放口袋不算，PS.明文規定」、「豬隊友紛紛現身了」。

(中時電子報)