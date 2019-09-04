日團GENERATIONS from EXILE TRIBE成員片寄涼太4日來台在誠品信義店走秀，大讚書店漂亮又具規模，還提到自己平日愛看懸疑推理小說，睡前則看哲學書籍，「煩躁的時候，可以用閱讀忘記現實中的煩惱。」他今年因戲劇《3年A班》爆紅，又和「千年一見美女」橋本環奈共演電影《午夜0時的吻》，人氣直線攀升中，行程看似馬不停蹄，但日前才過生日的他仍許願：「希望新的一年可以變得更忙碌！」

新片《午夜》有幕幾乎要咬住橋本的鼻子，片寄透露是自己特地和劇組討論出的結果，原本劇本只寫要親吻鼻子，但他希望能重現漫畫場景，最後拍了5次才完成該幕。他近年演出不少漫改作品，要說出各種撩妹台詞，是否會怯場？他坦言：「我個性不是那麼容易害羞，做這些事情不會太彆扭。」此次飾演愛上高中生的大明星，他表示：「跟真實身份有點相似，所以很容易和生活產生共鳴。」

片寄昨重現之前在見面會說的流利中文：「大家好，我是片寄涼太，今天能見到大家很開心，請多多關照。」他表示一直有在經營微博，也開始習慣用中文表達，此行來台最想在晚上逛夜市，「想去有台灣風味的地方走走。」

(中時 )