在香港特首林鄭月娥今天宣布撤回《逃犯條例》修訂案後，美國總統川普也乘機推銷他對大陸發動貿易戰與關稅策略，他在推特上強調，「對中共就是要強硬，像我現在正在做的一樣。」中國大陸讓步對他們是有利的，美國最後會獲得比現在條件好得多的解決方案。

香港特首林鄭月娥今天下午正式宣布撤回《逃犯條例》修訂案，被外界認為是對反送中抗議活動的讓步。雖然香港對林鄭所做的評價是「來得太遲、做得太少」，但林鄭讓步的做法卻讓川普非常興奮，認為他目前對中共的強硬策略完全正確。

川普在推特上發文，從林鄭撤回送中條例看美中貿易談判，認為只要對中共要強硬，美國最後一定會在談判中獲勝。（圖／推特@realDonaldTrump)

川普在林鄭發表談話後數個小時便在推特上連續發文表示，「中國人一向很擅長於拒絕，你必須要更強硬些才行，就像我現在的做法一樣。」他說，中共如果改變態度對他們是有利，美中兩國的爭端最後一定會解決，美國會獲得比現在好得多的解決方案。

川普推文表示，「老實說，美國現在對中國大陸做的事不會影響其他國家，歐洲國家一直都是最會搞保護主義政策的，他們光會坐在那裡說：『我們會是下一個嗎？』這有可能喔！我們必須改變做法，美國不可能花自已的錢去保護全世界。」

川普最後說，美國不可能拿整個經濟體系來為其他國家的利益服務，尤其這些國家還給美國課很重的關稅。不要再逃避現實了，美國50年來一直是都是關稅恐怖主義的受害者，現在總算可以有個真正的好的交易了。

(中時電子報)