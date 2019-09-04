想試試自己英文寫作功力嗎？台南市政府與書林出版社合作，推出「飢餓遊戲-英語閱讀心得挑戰賽」，期待藉由英語寫作比賽，鼓勵學子多多借閱英語書籍，有大量input（指廣泛的閱讀），才能有優質output(指文章作品)，前3名可獲頒獎狀及獎金，總獎金3萬元。

台南市政府第二官方語言專案辦公室暑假期間推出英語閱讀季活動，回響熱烈，市民累積閱讀量超過8萬本，為鼓勵國高中生提升英語寫作能力，特別推出英語閱讀心得寫作比賽。台南市長黃偉哲歡迎學子們踴躍投稿，累積英語實力！閱讀能拓展視野、豐富心靈，若能更進一步將書本中獲得啟發寫下來，將帶來全新心靈饗宴、完成更豐富閱讀體驗！

閱讀心得寫作比賽9月1日起正式開跑，10月15日截止收件，結合台南市政府「閱讀探險旅程」線上闖關系統，只要參加就可獲得點數作為獎勵，進入複選及決選，都可額外再獲得點數。第一名獎金8000元以及獎狀乙張，並加贈點數5點；第二名獎金5000元以及獎狀乙張，並加贈點數4點；第三名獎金2,000元以及獎狀乙張，並加贈點數3點。每人限投稿一篇，每篇以450字為限。

主辦單位二官辦表示，本次比賽由台南市政府與書林出版社合作，書林出版社是國內知名出版世界名著、翻譯文學、英語教學及學習書籍的專業公司，具備多次辦理全國性英語寫作競賽的經驗。

書林出版社董事長蘇正隆本身是國教院中英雙語審議委員，台灣翻譯學學會前理事長，他也將親自擔任評審會議召集人。相關活動辦法請參考「飢餓遊戲－英語閱讀心得挑戰賽」網頁。

(中時 )