大支3日推出新歌〈高舉拳頭〉，他表示一直以來很關注香港的政治議題，包括雨傘革命、反送中運動等，他曾特地飛到香港，與當地的饒舌歌手們一起創作寫歌，而這次反送中運動愈演愈烈，此曲告訴香港朋友們不是在孤軍奮戰，全世界的很多人都高舉著拳頭再支持香港人。

該曲聲援香港近來發生一連串的反送中運動，他有感而發：「希望能盡自己微小的力量讓香港的兄弟姐妹們知道你們並不孤單，台灣的我們都在不遠處為你們高舉拳頭！」他透露最近都待在美國，也將在紐約演出，「但還是硬擠出時間搞出了這首」，替香港人加油打氣。

他在MV從頭到尾都用手遮住右眼，代表著為這次在反送中抗爭中，遭到警方打瞎右眼的民眾，他為此來致敬，該曲一曝光，吸引許多粉絲按讚、留言，也有香港人感謝：「大支謝謝，香港人收到了。」不過也有歌迷擔憂大支推出這首歌，未來恐怕無法再去香港，他無奈說：「其實很喜歡去香港的。」

(中時 )