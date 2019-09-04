「運動甜心」王心恬瘋跑戶外運動，完成過鐵人三項、半馬及全馬的她，近幾年突破自我，分別前往吳哥窟及內蒙古征服超馬，去年跑內蒙古讓腳趾甲剝落的疼痛還歷歷在目，在中秋節前，王心恬又要再出發，9月6日啟程飛往敦煌參加林義傑舉辦的三日敦煌115公里超級馬拉松。在經歷前兩次超馬的洗禮，王心恬對這次行前準備信心滿滿，3天賽事的行李總重竟只有3.8公斤。

萬事俱備的她希望能夠「無痛完賽」，笑稱自己都把每次超馬當作觀光旅遊，總是能透過比賽規劃的路線看到許多一般旅行時看不到的風景，雖然感冒才剛好，說起話來仍會咳嗽，但王心恬已經規劃到敦煌的莫高窟和月牙灣一睹風采，為她的旅行經歷再添一筆美好回憶。

王心恬敦煌行前準備。

將過程中會使用到的器具及補給品擺滿地，王心恬將自己當成比例尺，展示第三度征戰超馬的準備，放在包裡的除了盥洗用品、急救藥品、外套、頭燈和水壺外，三天份量糧食分別有泡麵、麥片和濃湯包，其他簡易補給身體血糖的糖果、咖啡、營養糖漿，還有充氣型睡墊、枕頭、睡袋還有耳塞和眼罩都是她透過自身經驗整理出來的必備物品，提到比賽過程中每10公里才會遇到一次水分補充站。

王心恬除了胸口掛上兩個能隨時飲用的水壺，在背包後袋也加裝水袋，避免自己因為缺水而影響到運動表現，跟著王心恬征戰三天的包總重3.8公斤，回憶第一次跑吳哥窟時帶了很多不必要的物品讓自己重的要命，還因為迷路多走了冤枉路，這次戴上能夠GPS定位的手錶，而且行李會因為食物消耗變輕，讓她對順利完賽更有信心。

王心恬之前去內蒙古參加超馬。

除了放在包中的物品，王心恬穿戴在身上的用品也經過嚴格挑選，為了適應多變地形挑選底較高的跑鞋，防曬用的袖套、手套、帽子和太陽眼鏡，這次還準備的「敦煌」造型的鞋套，套在鞋上一路包上腳踝，避免風沙吹進鞋子中造成腳被磨破，王心恬深知自己喜歡運動是為了維持健康和體態，而且希望能在賽後還能看看當地美景、品嘗美食，所以最好的成績對她來說就是能夠「無痛完賽」，在過程中不會太痛苦就是一次成功的體驗，在賽前她也再三確認自己的體能訓練，因為超馬時間長、地形嚴苛又要負重，先前感冒剛好的王心恬氣管還有些不適，特別照胸腔X光確認是否能前往，現在她只想著活動過程中要如何維持體力和精力，在三天中順利完賽。

奮戰到底。

5年內3度征戰超馬的王心恬說自己其實很討厭跑步，「旅行」是她一次次參加的動力，這三次超馬的賽事規劃，都剛好選到王心恬想去，但不想跟團又沒辦法自助旅行的地點，所以透過這麼極限挑戰的方式去探訪當地的美景，這次完善的準備只求能以輕鬆不逞強的方式完賽，用旅行的方式將美景和超馬的吸引力推廣出去；下一次要做的挑戰除了跑步之外，王心恬鎖定能體驗文化的地區，騎自行車環島或當背包客旅行都是她想嘗試的，目標越來越遠大的她，想到非洲、歐洲甚是澳洲西部等文化差異大的地方，體驗看看不同的生活，讓自己的足跡越走越遠。圖/凱渥

沙漠行。

(中時 )