新北市議員蘇泓欽認為捷運三鶯線是新北市指標公共工程之一，捷運工程局應嚴格監督，不該放任包商違規排放汙水。（陳俊雄攝）

鶯歌溪汙染

捷運三鶯線工程4日上午傳出包商將泥膏狀汙水直接排入鶯歌溪，環保局獲報稽查後以違反水汙染防治法規定，依法告發並督促立即停止作業，並視送驗結果最高可處600萬元罰鍰。新北市議員蘇泓欽則指出，捷運三鶯線為新北市指標性重大公共工程之一，市府應以高標準約束包商。

由榮工公司承包的鶯歌區育英停車場旁的捷運三鶯線P09-08墩柱，今日上午傳出井基泥膏廢水未經處理就直接排入鶯歌溪，造成溪水一片黃濁，環保局稽查人員及新北市議員蘇泓欽獲報後，立即前往採驗並了解狀況。

據了解，沿鶯歌溪興建的捷運三鶯線工程，已有多次排放泥水汙染紀錄，蘇泓欽認為，捷運三鶯線是新北市重要的指標公共工程之一，應以高標準做為民間工程的示範，但從三鶯線從開工迄今卻屢次傳出汙染事件，捷運工程局應嚴格約束並追究包商責任。

環保局指出，捷運三鶯線汙染遭罰紀錄不少，先前在興建鶯歌捷運站體及周邊工程時，即因排放泥水汙染鶯歌溪，由於捷運站工程量體龐大，經環保局計算後祭出100萬元重罰，包商挨罰後提出訴願未果，現已進入行政訴訟程序。

環保局說明，今日捷運三鶯線工地把泥膏狀汙水排入鶯歌溪，極可能降低溪水含氧量影響生態，環保局也以違反水汙染防治法第18條規定，依法告發並督促立即停止作業，並採水送驗，最高可處600萬元罰鍰。

捷運局則表示，現場有按照逕流廢水計劃設置沈澱設施，惟地下水位高致沈澱效果不佳，現已暫停作業，並要求包商榮工公司改善後再施工。

(中時 )