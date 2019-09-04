中華男足明於世足亞洲區第2輪資格賽首戰約旦，26人名單今天出爐，右後衛王建明雖因身分證明問題缺陣，有傷在身的後衛殷亞吉仍被選入。不過今天訓練，殷亞吉僅能穿便服在場邊觀看，即使是瞄準10日對尼泊爾之戰，要上場也不容易。

殷亞吉上月初在中甲聯賽受傷，而上周六所屬的青島黃海對上梅縣鐵漢生態，殷亞吉雖然先發上場，但「殷爸」殷家平透露，殷亞吉其實是因球隊戰力需要，打了止痛針下場硬扛，傷勢尚未痊癒。

面對強悍的約旦，中華隊原本期盼殷亞吉歸隊提升後衛強度，如今希望落空，又少了當家右後衛王建明，後防活棋陳庭揚說，防守壓力的確增加不少，不過本來就有打硬仗的心理準備，就是用現有的人手去扛。

中華男足在台北田徑場適應比賽場地。（李弘斌攝）

中華男足對約旦26人正選名單如下：

守門員：潘文傑、黃秋霖、段昍

後衛：王睿、陳庭揚、洪子貴、陳陞洧、陳威全、殷亞吉、黃楚軒、徐宏銍

中場：吳彥澍、吳俊青、溫智豪、陳毅維、李祥偉、陳柏良（隊長）、林昌倫

前鋒：李茂、陳浩瑋、陳昭安、游家煌、朱恩樂、柯昱廷、陳瑞杰、沈子貴

(中時電子報)