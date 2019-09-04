新生代演員涂善存有「世新金城武」之稱，因戲劇上亮眼成績，與另三位新生代年輕偶像曹佑寧、「鬼鬼」吳映潔、夏語心，一起代言手遊廣告。涂善存表示，小時候玩電腦到現在ps4或手遊，一直特別喜歡MMORPG類型的遊戲，這樣的遊戲會讓他深陷其中，以前時間比較多，可能一玩兩、三天就過去，或是休息時間都跟朋友學角色對白，自認是遊戲重度成癮者。

涂善存說：「這次代言的角色是愷撒，很愛這個造型，個性也符合，最像的地方就是中二病，個性裡有屁孩的直接，但也有貴族般的優雅。這個角色的外型有滿足自己的變裝癖，不管是戲劇還是遊戲廣告，我覺得可以透過服裝，穿越時間和空間的感覺，實在太讓人熱血沸騰。」

角色具有超能力的，涂善存說如果可以許願有超能力，會想要獲得讀心術，「因為我很容易建立一段友誼，也愛照顧別人，對我來說，這個世界上沒有人願意傷人，只是當下的選擇不同而已，如果這個超能力能讓我知道對方真正需要什麼，就會知道應該把重心放在更需要的人」。

戲約不斷的他分享前陣子剛殺青的《天堂的微笑》，飾演的是女主角的弟弟從國外長大的ABC，因此英文精進不少，整個人也因為角色的關係變得洋派，難忘的一場戲是戲中加入舞蹈元素，帶著動物頭套跳舞，意外的發現頗有舞蹈天份。這部戲中交到水瓶陣線聯盟的大姊頭林予晞，「我覺得現在的狀態和人生的步調和她比較相近，透過兩人的相處並幫我做星座分析，讓我得到很大的正能量、也更相信自己」。

工作滿檔是否會安排旅遊計畫或放空充電？涂善存自認是工作狂，「對我來說不一定要去到想去的地方，有空閒時和自己喜歡的幾個朋友聚在一起對我來說就能把能量充滿。有時也想去別的國家看看外面世界，但我媽從我開始讀書到現在都還沒出去玩過，我比較想在更有能力時，先帶媽媽出國，再規劃自己的休假」，十分孝順。圖/始祖鳥互動娛樂提供

涂善存代言手遊。

(中時 )