演員柯震東自呼麻案後不斷想重振演藝事業，雖成功以趙德胤執導的《再見瓦城》受到肯定，入圍金馬獎最佳男演員獎，但是因為他在大陸的封殺令並未解除，多數導演擔心電影無法在對岸上映，仍不敢找他參演，不過柯震東父親柯耀宗相當疼愛兒子，不但成立「禾豐九路」娛樂公司，根據《時報周刊》報導，柯爸還為他置產，買下民生社區3000萬房產。

週刊報導，柯爸經營成衣業有成，替大兒子歌手柯家洋、小兒子柯震東在充滿文青氣息的民生社區富錦街各買一戶公寓，頂樓還有花園，居住環境良好，該社區原本就有許多明星住戶，帥哥演員張孝全、阮經天和賀軍翔都住在該生活圈。

柯爸更為兒子們的事業盡心盡力，投資柯家洋成立的音樂製作公司，夜店Asylum也交由柯家洋經營，成立「禾豐九路」娛樂公司則投資趙德胤新片《灼人秘密》，該片今年入圍坎城影展「一種注目」單元，柯爸跟著該片劇組一起踏上坎城首映之行，足見想打入電影圈的決心，也有望為柯震東全面復出鋪路。

(中時 )