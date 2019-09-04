據報導，王金平支持者7月即展開參選總統連署，目前獨立參選門檻的28萬份聯署書已經達標，且還持續增加中。對此傳言，王金平不否認並指這不是他去發動，他發動何止這些票數！不過，王金平今日突提議組「民主大聯盟」。對王金平四處放話，網友直言：「年度笑話冠軍」。

王金平自從自動退出國民黨總統初選後，常在台灣各地拜廟訪友，宣稱「參選到底」。又參與郭台銘、柯文哲的「三結義結盟」，可惜落得柯文哲對他封於「狐狸」稱號，有人為王金平

抱屈。柯文哲竟說王金平「當事人都沒說話了」，友柯議員更直言：「郭柯王的結合其實不需要有王的影子」，因為王金平已經無法影響國民黨地方組織選票。

如今，王金平自吹連署書數量將來絕對會超過28萬份，落在50萬份，甚至上看100萬份。又再放話籌組「民主大聯盟」，王金平假托這是民間關心台灣生存發展人士的建議，他們認為現在兩大黨都不值得他們信賴與期待，所以他們期待有一個大聯盟的產生，希望順天應人，因運而生的組織。

不過，外界揣測「民主大聯盟」將親民黨主席宋楚瑜拉進來，其實看到的是親民黨擁有總統大選「入場券」。若能拿到，連署活動都可免了。但媒體一問王金平是否會與宋楚瑜見面談整合。王金平立即表示，還沒有，必要的時候再見面。

看來「三結義結盟」、「民主大聯盟」、28萬份連署書都僅在放話階段，八字沒一撇。難怪網友說：「年度笑話冠軍」。

(中時電子報)