果陀劇場推時代真情劇作《接送情》，以兩岸大時代為背景，透過兩位國寶級戲劇大腕顧寶明、郎祖筠，分飾四名時代下的真情人物，上演橫跨40年的悲歡離合。

時代真情悲喜劇《接送情》刻劃大時代來不及說出口的情感，戲劇大腕顧寶明及郎祖筠細膩主演。（圖／果陀）

談到家鄉記憶，郎祖筠說只有「情」才能穿越時空、才動人。《接送情》劇組安排她前往位於富錦街上的一家由高齡長輩們烹飪的餐廳，一起手作記憶中的家鄉料理。郎祖筠說，雖然她的祖籍為遼寧，但父親家族純滿州人，清朝時期分封南京，父親自小在南京出身長大，所以「郎叔」非常會做鹽水鴨、獅子頭、炸醬麵等外省菜。郎祖筠淘淘不絕說起父親郎叔擅長的料理，反而笑說爸爸而後到台灣，卻一道台灣菜都不會做。郎祖筠最印象深刻是爸爸烹飪下廚的身影，郎祖筠：「滿滿的食物加滿了對家庭、子女的愛。」

郎祖筠聞食物香味。（圖／果陀）

郎祖筠說：「家常小吃總是能那麼深記一輩子。就像這次我與寶哥（顧寶明）在舞台劇《接送情》當中的一幕，他飾演的老兵角色隻身來台，一看到我親手做餅，眼淚都滴下來。一來因為深愛的人所做，二來再因家鄉的味道，食物所牽引出來的情感不用說的，特別真摯。寶哥（顧寶明）演來真的很動人。而我也是因為一聽到這齣劇由他來演，我才二話不說答應接演。因為這是一個千載難逢的機會啊！」

郎祖筠（左）品嚐美食，遙想父親。

(中時 )