電影《陽光普照》繼日前入選第44屆多倫多國際影展後，今日(9月4日)再傳喜訊，入選了第24屆釜山國際電影節「亞洲電影之窗」單元，導演鍾孟宏坦言雖然他的作品經常有「家庭」的元素，但很早之前就在構思一部以「家庭」為核心的電影，他說：「我們永遠沒辦法看出人的內心，縱使親近如父母，卻也是沒辦法完全了解孩子。」

温貞菱表示她在看劇本時就忍不住淚流滿面，她表示：「片中關於『陽光』的那段獨白背後有著莫大的孤獨感，我哭了好幾次才平復心情。」電影《陽光普照》擁有鍾孟宏導演獨特的黑色幽默，更加入了溫情催淚的元素，勢必將勾起觀眾內心最深處的感動。

片商同時發佈《陽光普照》前導預告，預告中雖沒有一句台詞，但鍾孟宏導演獨特優美的攝影畫面，搭配由曾獲金曲獎、金馬獎的林生祥親自操刀的法國號配樂，把濃濃的情緒烙印在每個人心裡，預告中劉冠廷與巫建和在車內對峙的神情、柯淑勤與陳以文在山林間散步的樣貌，以及温貞菱主動牽起許光漢的手。該片10月25日上映。

(中時 )