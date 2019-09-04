陸客禁令逐步發酵，為擴增國人旅遊效益，國民旅遊卡確定明年起續辦三年，觀光局4日悄悄公告「2020～2022年國旅卡發卡機構評選案」，將趕在10月上旬完成議約作業，選出最多五家銀行發卡，盼將約50億元的國旅卡活水，挹注國內觀光。

觀光局表示，近期已有銀行陸續來電詢問標案事宜，昨公告後，也已同步發文給銀行公會代轉給各家銀行。目前簽約銀行為玉山、中信、聯邦及永豐共四家。

據了解，行政院在陸客自由禁令7月31日發布當天，火速決定由人事總處發函觀光局要續推國旅卡，閣揆蘇貞昌也下令研議鬆綁，改為「非休假日消費也可使用」。由於現有合約僅到年底為止，時間所剩不多，因此不僅負責政策規劃的人事總處動起來，趕工修改「國民旅遊卡檢核系統」，觀光局也快馬加鞭於4日公告標案。

據「國民旅遊卡休假補助使用須知」，公務員擁有14天以上年假者，可享1.6萬元的刷卡補助額度，其中8千元須用於國內旅遊、另一半可用於購物；若年假天數少於14天，則以每天1,143元計算。依考試院2018年年報，公務員約35.7萬人，若以每人均可領1.6萬元計算，年度經費規模逾50億元。

官員表示，即日起至23日收件，評選過程採取三階段審查。第一階段為資格審查，27日開標。第二階段為書面加現場簡報，每家業者簡報時間15分鐘，並有20分鐘答詢時間，簡報前兩天才會通知時間，並於10月上旬完成第三階段的議約，採複數決標，評選出最多5家發卡銀行。接著，觀光局就會盡快發文給各地機關，由機關從中擇定一家銀行簽約。

在評選項目中，有四大檢核指標。首先，銀行的承辦條件，如規模、發卡量、客戶服務能力、承辦本案的人力狀況。第二，與公務機關的配合力，包含資訊處理等。第三，提供給持卡人的福利、優惠與權益。

第四，工作計畫則要包含擬投入的經費預算及發卡作業時程，還有「與觀光產業配合之創意」，包含配合政策的措施，和如何結合外部資源等。投標條件也要求，國旅卡需可綁定至少一種APP行動支付應用程式。

人事總處受訪表示，因應明年起國旅卡也要能在「非休假日消費」，因此正趕工修改「國民旅遊卡檢核系統」，以利把公務員休假資料和刷卡消費紀錄可作正確對比；另外，也同步修改國旅卡問題集，以利公務員查詢。

(工商 )