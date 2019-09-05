連法官驚訝！一名28歲女子戀上大她15歲的人夫，遭正宮抓姦成功，雙雙被判4月徒刑。豈料判刑無法分開2人，小三不但要人夫幫她付民事賠償金，還LINE訊息「給我蘋果電腦，我就幫你吸兩下」；民事開庭時，連法官都表示，通姦判刑後還繼續約會，「真的蠻少見」。

台北28歲的李女，於2015年至2018年間，多次與43歲的藍姓人夫到摩鐵發生性關係，遭藍妻發現後怒告通姦，北院於2019年2月25日判藍男、李女各4月徒刑。

不料判刑無法澆熄李、藍熱火，據ETtoday新聞雲報導，藍妻逮到兩人仍持續往來，李女LINE藍男「給我蘋果電腦，我就幫你吸兩下」、「民事賠多少你要幫我賠」等訊息。

北院9月2日開民事庭，李女穿一字領露出白皙嫩肩，一頭及肩長髮配上無辜眼神，說話聲音輕柔，宛如鄰家女孩般的清純模樣，連聽庭的記者時都忍不住說，「難怪藍男會把持不住。」而承審法官見到這情況，也尷尬表示「判刑後還繼續約會，真的是蠻少見的」。

(中時電子報)