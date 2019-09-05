隔夜茶能喝嗎？關於喝茶的5個疑問，來看專家如何解答。

Q1 隔夜茶能不能喝？

所謂「隔夜茶」是指茶葉經過高溫的水（攝氏80度以上）沖開後，持續泡在水裡很長一段時間，茶葉裡的茶單寧、咖啡因會一直釋出，使茶湯苦澀難入口，還有大量咖啡因，容易讓人心悸、胃不舒服，因此不建議喝這種浸泡太久的茶。

再者，茶湯在室溫下擱置太久，沒有妥善保存（如蓋上杯蓋、冷藏等），茶水裡的胺基酸遇上空氣中的細菌、微生物作用而變質，茶水可能敗壞、酸臭。所以，茶湯要是變混濁、濃稠、不透明時，無論是否隔夜，都要倒掉，不宜再飲用了。

但如果是茶沖開之後，就把茶葉取出，將茶湯低溫保存（如冷藏、冬天放在室溫下），只要茶水沒有「臭酸」，還是可以飲用。

另一種「冷泡」的茶，因為用低溫（室溫）的冷水沖茶，茶單寧、咖啡因不會大量溶出水中，所以長時間（隔夜）浸泡也不會苦澀難喝，只需要注意保存。

【自己也可以用茶葉、冷水自製「冷泡茶」】

方法簡單，你只需準備：保特瓶（600cc）、5～8克茶葉（東方美人茶、條型茶容易沖泡開，比較適合）、室溫左右的冷水。

把茶葉投入裝了冷水的保特瓶裡，關緊瓶蓋，靜置4～8小時就可飲用。若想要冰飲，可以放入冰箱冷藏。

冷泡茶特色：

◎味道比熱泡更清淡甘甜。

◎因為低溫冷泡，茶葉裡的維生素C不易被破壞，而會讓茶湯苦澀的茶單寧，和令人心悸、睡不著的咖啡因溶出得比較少。

◎隔夜浸泡也不會苦澀。

Q2 喝冰茶會傷身嗎？

炎夏飲一杯冰茶，清涼消暑又解渴，不過，喝冰茶要節制，喝多了對腸胃道刺激太大，會影響消化功能，中醫師程惠政提醒。

再者，體質虛寒的人更要避開冰茶。中醫認為茶本身性質微寒，又再冰飲的話，對身體雙重不利，所以體質虛寒的人選擇冷（室溫）水泡茶比較適合。此外，喝冰茶對燥熱體質的人雖然影響比較小，但仍然不宜貪涼多喝。

Q3 喝了茶睡不著怎麼辦？

有人一喝茶，夜晚就輾轉難眠，主要是喝了品質不佳的茶，及受大量咖啡因刺激影響，製茶30年的茶園老闆指出。

有些茶的確易使人喝了不好入眠，例如喝起來苦澀，或菁味太重的，可能造成心悸不舒服。

「苦味少、甜度高」的茶，咖啡因含量比較少，不至於影響睡眠。

喝了茶容易睡不好的人最好不碰不發酵的綠茶（含咖啡因較多），而改喝製作良好、發酵完整、經中度焙火，聞起來有如甘蔗甜味的茶，如包種茶類、烏龍茶類、白毫烏龍茶等都適合。

而飲茶時間也須注意，中醫師程惠政提醒。中醫古籍記載，飲茶有助「飯後消食，午後長精神。」由此看，飯後1～2小時，或下午4點之前是較佳的喝茶時間。下午4點之後不再喝茶（攝取咖啡因），就不會干擾夜晚的睡眠。

Q4 一天最多能喝幾杯茶？

如果參考衛福部建議一般人每天攝取咖啡因總量不超過300毫克，那每人一天可喝2～10杯茶。

不過，每個人對咖啡因的耐受程度不同，醫師提醒，出現頭痛、心悸、顫抖等不適症狀時，就應該減少攝取量。

Q5 哪些人須小心飲茶？

喝茶雖然有益健康，但有些人卻無福消受，不宜多飲。例如：

◎腸胃功能不佳、消化道潰瘍（胃潰瘍、十二指腸潰瘍等）的人。特別不要空腹喝茶，以免刺激胃酸大量分泌，引起不適。

◎貧血的人忌飲茶。因為研究發現，茶裡的多酚類化合物會和部份金屬離子，如鐵結合，可能影響造血功能。

◎心律不整、容易心悸，及二尖瓣脫垂的人。

◎腎功能不佳及尿失禁的人。尤其太濃的茶會增加腎臟負擔，並加速血液流通，長期飲用不利身體健康，吳亮宜說。

◎孕婦和兒童也要少喝茶，一天最多1～2杯為宜。

◎嚴重心悸、睡眠品質不好的更年期女性，也須小心飲茶。

此外，避免喝茶服藥，因為會使茶裡的物質和藥物起作用，降低服藥的效果。

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(中時電子報)