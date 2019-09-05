原來真正促成湖人高層點頭簽下「魔獸」霍華的人，並非「小皇帝」詹姆斯，而是「一眉哥」安東尼戴維斯！《ESPN》記者拉夢娜爆料，由於不想打中鋒位置，所以一眉哥努力勸說湖人高層趕緊簽下霍華，避免自己必須扛下禁區「粗活」。

「霍華成為湖人球員的主因，是安東尼戴維斯不想打5號位，他不想在西區跟高大中鋒對抗，」拉夢娜在節目上表示，「他需要有大個子在他身邊，能夠打一定的時間，分去一部分他跟約基奇(金塊)、紐基奇(拓荒者)等人的體能對抗。」

畢竟從球風來看，霍華的體型壯碩，也能防守，更不畏懼跟對方大個進行身體對抗，只要他能真正恢復健康，確實比起預定擔任湖人先發中鋒的麥基，更值得湖人隊友信賴，所以安東尼戴維斯才會勸說湖人管理階層趕緊簽下霍華補強。

只能說面對即將到來的新球季，更是安東尼戴維斯跳槽湖人的第1個球季，讓他格外小心翼翼，畢竟一眉哥過往傷痛歷史驚人，幾乎全身上下都出過問題，所以多了1個霍華幫他捍衛禁區，也可減低他頻繁受傷風險，可說是利多於弊！

(中時電子報)