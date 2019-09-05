這下子湖人中鋒麥基損失慘重了！根據美國八卦媒體《TMZ》爆料，麥基在洛杉磯的家遭到小偷光顧，被偷走的財物包含現金、珠寶與1枚總冠軍戒指，只是曾在2017、2018年跟隨勇士奪冠的麥基，還不清楚到底丟了哪一枚冠軍戒。

根據洛杉磯當地警方調查，麥基直到昨天才發現家中遭竊，其實小偷早在美國時間上周六，也就是8月31日就已侵入他的家中偷竊，麥基被偷走的兩個保險箱當中，除了20萬美元現金與珠寶，更重要的是他相當珍惜的總冠軍戒指。

甚至根據清查，就連麥基在勇士休息室內慶祝封王戴過的護目鏡也不見了，看來這些小偷還算很有眼光，更具備一定水準，畢竟麥基家中的防盜系統相當先進，這從先前他跟一隻昆蟲在自己家外車道「拚戰」影片當中就可清楚看出。

只是麥基並非是住在洛杉磯唯一的職業運動員受害者，先前包含MLB克里夫蘭印地安人外野手普伊，以及NFL洛杉磯公羊外接員羅伯特伍茲等人家中也都遭竊，可惜到現在洛杉磯警方都還沒辦法破案，看來麥基的冠軍戒很難找回了。

(中時電子報)