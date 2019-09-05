夜視鏡是夜戰中的重要配備，但是未來的特種戰士可能不再需要，他們只要在在出動前注射一劑針劑，就能獲得夜間視物的能力，如同夜行動物那樣。

軍事網(military.com)報導，麻州大學醫學院和中國合肥科技大學的研究團隊，於二月份在「科學」發表了一篇論文，說明他們發展出一種可將紅外線轉換成可見光的奈米粒子，在注入小鼠的眼睛後，就可使小鼠具有夜視能力。團隊藉由訓練小鼠走迷宮的方式，來測試小鼠夜視的效果，研究人員說，注射奈米粒子的小鼠，明顯比沒有注射的小鼠，更能成功的在黑暗中找到離開迷宮的出路。

合肥科技大學的薛天說：「我認為這項研究，絕對可以適用於人類。」

據該篇論文的說法，科學家發現奈米粒子與小鼠眼睛中的感光受器緊密結合，夜視效果長達10週，而且沒有明顯事後副作用。

亞利桑那州立大學(Arizona State University )工程學教授布拉登‧艾倫比( Braden Allenby)表示，這種生物型夜視技術，比夜視裝備技術更具優勢，他說：「這可以使士兵具有夜視能力，而且是暫時的，風除也就比基因工程等永久性治療方式的風險來更小。」

艾倫比說，奈米粒子還可能被設計成能夠感知其他波長的輻射，使我們具備其他的視力，比如海關官員，說不定能夠看到走私的放射性物質。

他還認為，在未來，不同的士兵可以具有不同的視覺能力，就像不同超能力的超級英雄一樣，分工合作。不過他也提醒，這種技術還需要一段長時間測試，才能確保用在人類身上是絕對安全的。

(中時電子報)