買房子就跟結婚一樣，是人生中最重要的大事之一，也是象徵另一個階段的開始。一名人妻租屋的合約即將到期，於是決定買間房定下來，最近相中一間20年的頂樓套房，管委會與週邊生活機能都不錯，相當心動，上PTT詢問，多數網友卻不斷勸說千萬別買，指出頂樓有兩大問題：「漏水」、「夏天超熱」。

女網友在PTT《WomenTalk》版PO文詢問，目前屬意兩棟房子，選項A屋齡20年，位在頂樓19樓，都市用地，生活機能佳，通勤半小時內可到，有超過300戶住戶，有保全、管委會成熟，財報有2000萬左右，停車又方便，房貸每個月1萬；選項B則是農業甲種建地，生活機能不便，住戶48戶、財報16萬，沒保全也沒垃圾車、包裹收送，好處是原屋主有留下新家具，房貸每月1.5萬，且屋齡僅2年，加上通勤時間較短，讓她不知如何抉擇。

底下留言網友紛紛給出意見：「兩個我都不會選」、「我可能選A，不是A好，是B太鳥」、「真心建議您去找其他房子」、「沒住過頂樓不會知道頂樓恐怖」。

不少人認為A乍看不錯，但頂樓一直有2個問題，就是「漏水疑慮」加上「夏天異常炎熱」，甚至有過來人表示，自己住頂樓，夏天晚上回家屋內都超過40度，用手觸摸家具都溫溫的，保養品也容易變質，更何況A住戶超過300戶，人多問題也多，管委會硬不起來就慘了。不過原PO表示她們夫妻最終還是買下A套房，結束這次話題。

(中時電子報)