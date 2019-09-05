2019.09.04新聞深喉嚨 300萬「台幣」赴菲開店？ 「明文規定」台幣也能「新南向」？

中天《新聞深喉嚨》收視長居同時段節目冠軍，主持人王又正昨(4日)就在節目中針對吳子嘉近日「蔡衍明將成為國民黨地下黨主席，不敢罵郭只敢批柯」言論，隔空開嗆，一席話讓直播聊天室網友聽了直呼吳子嘉這次恐怕說不出話來了！

吳子嘉近來言論公信力備受考驗，先是爆料韓國瑜外遇有私生女，又拿不出證據遭北檢起訴，日前又在友台節目中放話「旺董」蔡衍明要拋棄韓國瑜，遭蔡韓兩人合體拍片打臉。

想不到吳子嘉又繼續發表「蔡衍明將成為國民黨地下黨主席，不敢罵郭只敢批柯」等超瞎言論，讓《新聞深喉嚨》主持人王又正看不下去，昨晚在節目中嗆聲「不敢罵郭？那我剛剛在幹嘛？我昨天在幹嘛？我前天在幹嘛？我大前天在幹嘛？我從823之後我每天都在幹嘛？我也沒罵他，我只有把話講清楚。」更要吳子嘉把中天政論節目都好好看清楚，就知道他到底敢不敢批郭。

國家與國際事務專家賴岳謙更感嘆吳子嘉信用已破產，連帶也拖累了美麗島電子報。

(中時電子報)