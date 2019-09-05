嘉義縣立委陳明文在高鐵上掉了裝有300萬元的行李箱，雖陳明文的兒子陳政廷出面表示，錢是要讓他到海外創業用，但仍有許多爭議難解，政壇傳言紛飛。影響所及，民進黨竟暫緩提名陳明文參選嘉義縣立委第二選區。對此，國民黨北市議員游淑慧指出，怎麼看300萬現金掉高鐵？答案是：用途詭異+錢太多，但網友猜想點出盲點更勁爆。

游淑慧在臉書指出，「三百萬的現金放在行李箱，不上鎖不隨身，下車了居然還沒帶走東西掉了，不擔心、沒發現，也沒報警！」譏諷這種情節可稱是「2019暑期鉅片：被遺忘的300萬！」

游淑慧表示，「電影都有演，不正當的交易一定要用現金！爸爸都有教，做生意大額金錢可以用匯款或支票！媽媽都有叮嚀，出門在外不要帶太多現金在身上！」

所以，游淑慧認為，陳明文兒子掉300萬在高鐵站的荒謬，只有兩個解釋：「用途不當，所以得用現金交付！」或者是「家裏錢太多，所以隨便拿就有300萬，拿了300萬也不在乎、不小心、隨手放！」

網友更有想像力指出，「其實大家可能都有盲點，遺失了一卡皮箱三百萬 ! 也許拿走了十卡皮箱，漏了一卡皮箱 ！！這樣有沒有比較合理 ！！」其實，這也不無可能，因為，300萬元到海外創業用可能少了些吧！

(中時電子報)