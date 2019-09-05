香港特首林鄭月娥今天宣布撤回逃犯條例修訂後，香港網友對此多不買帳，認為反送中目標已不僅是單一法案，而是改變整體環境。大陸網民則更加憤慨，批評港府軟弱，「沒有一點底氣，枉費我一片愛國之情」、「香港警察辛苦了幾個月，最後被賣了」。

《中央社》報導說，下午傳出林鄭月娥將宣布撤回逃犯條例修訂的消息後，香港熱門的網路論壇「連登」（LIHKG）便湧現大量討論。有人在網上問：若真的撤回修例，還會不會上街抗爭？

許多網友對林鄭到現在才宣布撤回修例並不買帳，尤其是「警隊濫權」的問題並未得到解決，「你想想街坊會下樓，從來都不是因為撤回（修例），而是因為黑警知法犯法」。

也有網友強調， 5大訴求並不是針對單一法案，而是香港整體的政治體制及結構，是為了改變整個環境。另外，有網友統計，過去近3個月已經付出太多代價，「3隻眼、2次地鐵恐襲、2人被刀手斬至重傷、8人離世、超過100人被檢控、超過1000人被捕，受傷、逃亡不計其數 」，認為若現在妥協，會輸得一敗塗地。

香港網友們相互傳遞的未來示威活動訊息，要繼續對港府施壓。（圖／東網）

然而，網友也擔心，港府宣布撤回修例後，將影響輿論，不但中間派可能不再上街，甚至國際社會對「反送中」的態度也可能出現轉變。

大陸的網民對此則又是另一番景象，網路上對港府做法的留言說，「搞了三個月，主流媒體昨天還一個個義憤填膺，今天好了，全歇菜了」、「原來廢青贏了，我再也不會去外網說什麼了，打自已的臉」、「軟弱無能！一開始撤回說不定還沒那麼多事，現在事態都發展到這階段了向港獨暴徒低頭還有什麼意義！」、「鬧了兩個多月～在牆外把大陸和香港的名聲搞得這麼臭～最後妥協～看不懂看不懂」。

此外有些大陸網友則反應，「（微博）熱搜剛上就被撤了，看著好多報導的媒體都刪博了」、「這個消息各大熱門報導都不讓評論，呵呵」、「需要我們聲音的時候怎麼不限制評論？現在不需要我們聲音了直接讓我們閉嘴也太秀了，微博到處限制評論給我看傻了。」

(中時電子報)