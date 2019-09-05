新北王先生發言逗樂王又正。(取自中天YouTube)

民進黨立委陳明文本月3日傳出在高鐵遺失一只裝有300萬現金的行李箱，引發關注，王又正昨晚主持中天《新聞深喉嚨》也特地開放觀眾Call in發表意見，其中一位自稱在銀行業工作20多年的新北王先生就火大怒嗆：「我不是智障啦！」令來賓與主持人都忍不住嘴角失守。

新北王先生自稱在銀行工作20多年，直言陳明文把全台灣2300多萬人都當成智障，精神障礙啦，一句話就這樣子，吸引王又正好奇問：「那你覺得疑點在哪裡？疑點是什麼？你的專業看到了什麼疑點？」只是王先生就回答地有些結巴，「這個吼…疑點…太多了啦…這個講不完啦，這個…這個國慶吼，他在下午也有講，這個不可能的啦！」

最後這位新北王先生更在Call in結束前，突然大吼：「我不是智障啦！」一句話讓全場眾人嘴角瞬間失守，王又正更邊笑邊安撫這位激動的王先生「不要生氣不要生氣」。

(中時電子報)