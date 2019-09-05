陸客不來！老店黯然熄燈 「水蛙魯」負責人一句話惹鼻酸 (影/中天新聞)

限台令發酵！大陸限縮旅客來台，來台陸客比上個月減少6.7萬人，觀光業面臨寒冬。日前傳出專營一條龍式陸客團的寶得利集團開始休無薪假，現在傳出專接待大陸團客的老字號餐廳「水蛙魯」 ，將於9月30日熄燈。老闆無奈吐出結束營業的主因，就是因為來台陸客人數驟降，生意因此下滑導致。

先前才剛傳出天星港式飲茶將於9/15熄燈，「水蛙魯」位於南京東路上，鄰近兄弟大飯店，從事陸客、團客生意。該店內有200坪大、菜單以提供團體合菜、桌菜為主。中天新聞報導，「水蛙魯」負責人羅孝有無奈表示，餐廳以接待陸客為最大宗，現在陸客的量大概剩下一、兩成而已，所以他決定「要提早結束，不然拖久了，對我們都不好」。

羅孝有說餐廳場地也不留了，因為「大概我們也沒辦法承受，（未來可能）把規模縮小」。過去餐廳全勝時期，每天可以接客40團近1000人，但是現在只剩每天接4團約100人，來客數差了10倍，只好兼賣排骨便當，不過，效果似乎不彰。

大陸限縮旅客來台，8月起暫停發放來台個人簽證，據統計資料顯示，8月來台陸客已有明顯降低，與7月比較，團客減少16.7％、散客減少38％、總數減少28.9％。

(中時電子報)