你是否因為工作而疏於照顧家人？殯葬業者在臉書分享自己經手過的案例，他表示，某天接獲通報，發現一名老婦人全身赤裸，不明原因陳屍床上，但整棟房內不見其他親屬，卻在餐桌上看到一桌豐盛但已臭掉的飯菜，得知內情後讓人不剩唏噓。

原PO在臉書《靈異公社》PO文表示，當時老婦人就裸體陳屍床上，發現時已經死亡多日，不過現場留有身分證，因此警方很快就找到婦人兒子，這位獨子回家後，得知母親死前幫自己準備了一桌飯菜，忍不住當場崩潰，下跪大哭。

獨子情緒穩定後，表示自己由媽媽獨自養大，目前正在新加坡打拼，母親節當天，原本預定要回家陪媽媽過節，但由於回台後工作又找上門，因此沒有回家陪伴媽媽，卻沒想到媽媽在洗完澡後突然心肌梗塞，就此過世，過了4天才因為屍臭味濃烈，鄰居報案後才被發現，更沒想到媽媽煮了飯菜在等他回家，後悔不已。

原PO也呼籲，希望外出打拚的遊子，即便工作忙碌，也別忘記在家等待你的家人，惹得網友鼻酸。

(中時電子報)