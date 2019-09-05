為宣傳超夯台式喜劇《俗女養成記》，該劇導演嚴藝文、女主角謝盈萱與原著作家江鵝，4日首次同台現身，於CATCHPLAY線上影音直播分享內心點滴與網友一同歡樂，問到謝盈萱的身體是否仍然微恙，導演嚴藝文竟逗趣搶話「其實懷孕的是我啦！」而謝盈萱也微微亮出蠻腰證明自己小腹依然平坦。

《俗女養成記》創造出如此高的關注度與成績，導演嚴藝文坦言「沒預料到」，在觀眾為劇情起伏而隨之低落或歡樂時，嚴藝文希望大家不要忘了「自己找開心」，因為只有自己認為的開心，才會是真正的開心。謝盈萱也希望大家都能跟自我和解，人生或長或短，認清楚自己想要甚麼最重要。江鵝則想對觀眾說：「沒關係，就算你質疑自己也沒關係，不管在甚麼狀況下都很努力，一切就都沒關係。」

《俗女養成記》造成如此轟動的風潮，嚴藝文表示：「真的要感謝江鵝，因為沒有她把六年級女生的想法與經歷寫出來，成就不了這樣的故事。」江鵝被問六年級女生最需要什麼，她冷靜地回「膠原蛋白」。

《俗女養成記》導演嚴藝文、女主角謝盈萱與原著作家江鵝，首次同台現身。（CATCHPLAY提供）

針對劇中被網友熱議的話題，三人也一一說出自己的想法。被問「參加前男友婚禮該包多少」？謝盈萱斬釘截鐵地回：「包假鈔！」嚴藝文說：「就一般數字吧，但我一定會帶男伴去。」下筆犀利的江鵝則不假思索說：「我幹嘛要去，他結婚關我什麼事！」問到她們認為「大齡女子的愛情最需要什麼」，嚴藝文認為「要能對話，雙向的對話很重要」。謝盈萱則發揮摩羯座的理性：「一切都該從理性的角度來分析，沙盤推演如果跟這個人有可能不順，那還不如把時間拿去工作。」

三位除了暢談大齡女子的愛情需求，也剖析現在的自己最需要什麼，嚴藝文說她最需要健康的身體，與不在意別人眼光的灑脫。謝盈萱自白：「我真的需要多吃一點。」嚴藝文則突破盲點直指：「妳最需要的是談一場戀愛吧！」謝盈萱也坦承：「沒錯，我好需要，外國人也可以。」

除了與網友分享內心點滴之外，嚴藝文也爆料自己之前親上火線，糾正網友觀看不法盜版，三人也同聲呼籲「CATCHPLAY線上影音為獨家網路播放平台，請觀眾不要看盜版，抹煞了台劇創作者的用心。」而隨後導演則戴上了象徵盜版的假陳嘉玲頭套，謝盈萱則拿著象徵打擊盜版槌子來追打嚴藝文，爆笑又逗趣。

(中時 )