聯聚建設董事長江韋侖在建案旁設置可以生飲的水柱，傳達以往「奉茶」的溫暖人情味。（盧金足攝）

位在台中市7期的「天佑台灣」雕塑，熱門攝影景點，還曾紅到國外去。（盧金足攝）

理仁大廈綠意盎然的花園，一座名為「自在」的少女雕塑，令人驚艷。（盧金足攝）

台中市不只是豪宅密度最高的新市政重心，因為建商力邀世界各國的建築師操刀，不同建築風格有如建築櫥窗，7期化身城市美術館，讓攝影玩家同場競技，聯取建設推出總獎金近百萬元獎金，尤其台中市空汙改善，最近每逢雨過天晴，湛藍天空成為最美布景，喜歡攝影的民眾鏡頭按不停。

「攝影比賽有獎金鼓勵，但最感動的是喚起青春心情，無價！」站在夏綠地公園旁，手持類單眼相機的阿伯，拍著建物前的戶外藝術，提起攝影比賽侃侃而談，10幾年前瘋攝影的時候買了昂貴相機，手機流行，拍照功能齊全，為了參賽特地再拿出來，希望拍出來照片還有當年的水平。

聯聚建設舉辦「相映聯聚」攝影大賽，讓許多攝影玩家大展身手，不論白天、夜晚都能看見拿著各式攝影器材捕捉鏡頭的民眾，成為7期獨特的場景。

聯聚建設總經理王于娟說，建築不僅為遮風擋雨，更是構築城市美感重要元素，以攝影大賽為橋梁牽動大眾關注城市之美，對城市有榮耀感，甚至還有來自各地的攝影同好，專程來7期拍攝最美的風景。。

發揮創意與美感拍照，有機會贏得總獎金高達90萬元的獎項，台中市西屯區惠中路上常見到裝備齊全、架勢十足的攝影師專心取景，使使出渾身解數，希望捕捉到建築與光影最美的瞬間。

在蔦屋書店的階梯上，手拿大砲鏡頭的學生，相機裡的主角是市政北二路上的落羽松，他表示，「「大砲是老爸借給我的，他是個喜歡賞鳥的園藝師，小時候老爸常常帶我在7期散步，一邊走一邊告訴我這是什麼樹、什麼花，其中，他獨鍾落羽松」，在網路看到相映聯聚的比賽訊息，就想拍他最喜歡的落羽松。

「相映聯聚」攝影大賽登場，7期出現許多洋溢藝文氣息的另類「背包客」，揹著腳架和攝影器材四處移動，只為了尋找最美的角度，打扮時髦的外國女子也加入攝影行列，來自義大利的Marta，能說一口流利的中文，嫁來台灣成為「林太太」已經5年了，因為沒辦法常常回義大利，每當看到聯聚建築的外觀，都讓她有回到家鄉的感覺，異鄉當故鄉，建築帶給她溫暖。

Marta表示，剛搬來台中的時候，還以為這些建築都是美術館，因為不論是外觀、燈光造景都非常漂亮，知道是住家之後真的很驚訝，風格融合巧妙，建築前的石獅很東方，和歐式的大門相互搭配，她難掩興奮的說，「現在拍聯聚的房子就是我的興趣。」

「原來水柱裡的水可以直接生飲，讓我對設置奉茶的體貼印象深刻！」住在七期附近的張先生表示，去年冬天，他有次從歌劇院帶小狗散步到惠民路，因為感冒的關係覺得很喘想吃藥，但從家裡帶出來的保溫杯茶水已喝完，勉強走了一段路，忍不住坐在花台休息。

聯聚理仁大廈的保全聽到狗叫聲走過來關心，知道張先生情況後，馬上用旁邊寫著奉茶的水柱接滿保溫杯讓他吃藥，雖然這僅是一個簡單的可生飲的奉茶裝置，但飽含著無私分享的心意，對他來說這是聯聚理仁最美的畫面，值得拍下來

，飲水思源，在7期最國際化的都會區，重溫台灣暖暖的人情味。

「相映聯聚」只要以聯聚的建築作品為主題，發揮創意與美感拍照投稿，就有機會贏得獎項，總獎金高達90萬元。投稿至9月30日截止，不限國籍、年齡，歡迎各路好手踴躍參加，用鏡頭閱讀聯聚建築，紀錄美麗人生。

(中時 )