女星艾琳佛朗西絲於新作《夜鶯的哭聲》飾演多次被冷血軍官欺凌，而決心踏上復仇之路的悲慘少婦。由於情節沈重，為了保護演員的身心狀況，劇組特別安排心理醫生於拍攝期間全天候現場待命，讓艾琳感動表示：「他們就像家人一樣關心、尊重我，這是我遇過最窩心的劇組了！」

艾琳佛朗西絲因為在《權力遊戲：冰與火之歌》中演出雪諾的親生母親走紅，去年轉戰大銀幕，為了忠實呈現痛失摯愛又遭受性暴力傷害的女性，她在開拍前特別透過專業心理醫生，與真正的性侵、家暴受害者見面懇談，更深刻了解創傷後壓力症候群。

艾琳表示，當初只讀了五頁劇本就被女主角的遭遇震懾，並暗自下定決心：「這就是我的角色，我一定要得到！」自曝寄出至少15支試鏡帶，為證明歌喉符合角色設定，更預先錄製清唱試唱帶，沒想到她所錄製的歌曲恰巧是導演心目中的歌單，意外獲得導演刮目相看大讚：「我很高興你特別去學！」讓艾琳哭笑不得：「我好煎熬到底要不要說謊！」該片12日中秋連假在台上映。

(中時 )