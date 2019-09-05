Star World招牌廚藝選秀節目《廚神當道美國版10》全新一季全台首播中，在第一輪預賽初選20名中，又見台灣之光，張程晅（Fred Chang）巧手製作的巧克力甜點不僅讓三位主廚評審大讚「這個比賽吃過最好吃的甜點」，高登還吃完欲罷不能，整個盤子拿來舔乾淨，甚至最後用「摔盤子」向這道甜點致敬。

高登用舔盤子致敬。（Star World提供）

張程晅在台北出生，一歲的時候跟著父母移民到美國，15歲的時候因為烤素食杯子蛋糕開啟了他的廚藝旅程，雖然目前職業是利潤分析師，但仍不減他對料理的熱情！生長在台灣家庭的他，也不忘尋根，兩年前他也開始學習台式料理，包括牛肉麵、小籠包、蔥油餅，希望可以將更多台式美食呈現在國際舞台上。

雖然對廚藝充滿熱情，但個性內向害羞的張程晅，始終害怕參加比賽，這次在母親、姊姊等家人的鼓勵下，才鼓足勇氣報名，沒想到一道巧克力甜點「黑醋阿華田風味巧克力蛋糕佐馬士卡彭鮮奶油焦糖化白巧克力、焦香味甘納許、七味粉胡桃奶酥細巧克力條和食用花」讓三位主廚評審高登拉姆齊、喬巴斯提亞尼許以及艾倫桑齊士讚不絕口。

張程晅說自己15歲就開始看《廚神當道美國版》至今，「無法相信我站在這裡，這是我夢想開始的機會！」而評審艾倫桑齊士也特別鼓勵他：「不要管別人怎麼說，最重要的是相信自己！」令人更加期待他未來的發展與表現！

(中時 )