台中麗寶樂園的麗寶賽車場，全長超過3.5公里，是全台唯一經過FIA G2等級認證的最高規格賽道，紅黑相間的迎賓大樓相當時尚，主結構以綠建築工法興建，採國產建材4000磅混凝土。（國產建材實業提供／盧金足台中傳真）

供應混凝土建材，成功協助打造建築師伊東豊雄設計台中國家歌劇院的混凝土業者國產建材實業，撐起台中多起百億國際指標建案，包括台中港三井OUTLET，及麗寶賽車場等都是「MIT」台灣製造的建材，國產建材實業大手筆設立「創新混凝土展示中心」，開放為嘉義大學等中部各大專院、創新學習的實境場域，培養更多生力軍。

時尚大師跨界豪宅作品「忠泰老佛爺」、豪宅新地標「國泰層峰」、超級開發案「勤美之森」、以及樓高41層樓的「

富邦新市政案」，這些位於台中動輒百億規格的國際指標建案，都是使用國產建材實業近年積極推動的「國產安心建材履歷」優質混凝土，而位於中部樞紐位置的國產建材中管處

，則成為推動重大建設的左右手，撐起台中熱絡的房市大未來。

國產建材實業表示，目前加入產品履歷的中部新建案超過300個，在中部設立「創新混凝土展示中心」，外人難窺生產作業的廠區，打造成一貫化混凝土生產流程的廠區空間，吸引許多建築相關科系師生來參訪，嘉義大學土木與水資源工程系師生來參訪實習。

學生親手拌混凝土、測試氯離子，對身歷其境的「混凝土溯源實境課程」，比在教室課堂讀理論獲益良多，對混凝土產業有進一步的認識。

國產建材中區管理處長施朝耀表示，台中受惠於人口紅利與重大建設，帶動房市買氣，吸引建商積極布局，包括忠泰

、興富發、達麗、國泰、富邦建設，還有麗寶、勤美集團都在台中推出大規模建案，採用有履歷的高端建材，為品質掛保證。

施朝耀說，普立茲克獎得主伊東豊雄，設計台中國家歌劇院，以美聲涵洞與曲牆為概念，採用國產混凝土以免拆模的鋼絲網施工，獨特創新工法獲得台灣混凝土學會頒發「2016混凝土工程優良獎」特優獎。

(中時 )