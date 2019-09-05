韓劇《愛上變身情人》描述飾演人氣女星的徐玄振，每個月會有一次過著「變身」的生活，因拍攝企業廣告，與航空公司本部長李民基相識，展開浪漫的愛情療癒故事。在戲裡扮演冷酷角色，戲外的李民基也被封為「面癱男」，與徐玄振拍攝宣傳照時，被女主角爆料，看似只有一號表情的李民基其實也會搞笑，令徐玄振忍不住開玩笑形容，「他應該是靠這個吃飯的吧！」

男女主角在合作期間，徐玄振發掘出男方擁有幽默感，她的眼神則讓李民基一度停止呼吸！？李民基說，徐玄振的眼神充滿變化，雖然不能用「可愛」來形容但他很喜歡。其中印象深刻是有他脫下外套、蓋在她身上的那個鏡頭，「她抬起頭看著我的眼神，感覺她呼吸停止了，這瞬間，連我也都停止呼吸！」

徐玄振詮釋超級巨星「韓世界」，每個月會有一週變成另一個面貌，充滿奇幻及有趣的情節，也是吸引她想接演這部戲的原因。李民基劇中是富家公子「徐道載」，但有著不為人知的缺陷「臉盲症」，為此他替這個症狀加上自己的表演方式，例如戲裡他走路速度都非常快，他說，不僅代表工作繁忙，一方面也掩飾他其實看不清楚誰是誰。該劇9月5日起在八大戲劇台晚間11點首播。

(中時 )