「Happening bar」、「大人的遠足」、「膝枕挖耳」都是日本曾發生過的妨害風化事件。日本警視廳為了取締此類針對性癖好者的生意模式，不惜派警員當臥底，因而留下多次打擊妨害風化犯罪的記錄。

日本網路媒體PRESIDENT報導，日本警視廳設有專門監視風化業的機動部隊，名為警視廳生活安全特別搜查隊，簡稱生特隊。這支搜查隊原本是取締賣黃牛票等犯罪行為的，現在成為取締妨害風化行為的精英部隊。

日本有所謂的「Happening Bar」，是讓客人互相觀賞彼此的猥褻行為的餐飲店，後來發展成亂交派對，經日警嚴格取締後，現在已沒那麼猖獗。

2006年11月生特隊曾突擊搜索東京池袋的1家店，當警察衝進室內大喊，「我們是警察！不要動！」時，假扮成客人的警察應聲站起，在裡應外合之下，當場逮捕了包括1名自衛隊士官的7名男女以及經營者。

這家店是採會員制，從2001年起開始營業，每年的業績約達2千萬日圓(約台幣600萬元)。該經營者供稱，因不用花什麼人事費用才決定開店。很多客人是經網路得知該店的消息而上門的。

生特隊2009年6月還取締了「大人的遠足」商法，名義上是搭巴士當天來回赴群馬洗溫泉的觀光團，事實上是讓客人在巴士內進行猥褻行為，故巴士的座位全部都用窗簾遮住。生特隊當時在高速公路上取締了該巴士，並逮捕了涉嫌公然猥褻的54歲音樂製作人和37歲的女性友人，以及介紹客戶、協助犯罪的2名「Happening Bar」經營者。

生特隊2011年2月也破獲了東京豐島區的膝枕挖耳店，該店除提供躺在女服務員的膝上挖耳朵的服務外，還提供額外的性服務。32歲的男性經營者被以違反風化營業法嫌疑逮捕。

(中時電子報)