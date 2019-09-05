高雄立委選舉第八選區（前鎮、小港、旗津），現任立委是民進黨籍賴瑞隆。由於該區被視為「綠到出汁」的艱困選區，原本國民黨沒人敢出來挑戰，人選面臨難產，最後藍營徵召該區市議員陳麗娜出馬，能否成功由綠翻藍，2020就可見真章。

陳麗娜連任5屆前鎮、小港地區議員，政治實力不在話下，更在去年議員選戰，獲得該區最高票，此次被寄與「光復」的厚望不是沒有原因，上次在綠藍議員候選人5比4中，受惠於「韓流」及勤跑基層，一舉拿下逾11％選票，坐穩冠軍寶座。

她問政用心，尤其關心環保、社福、經濟等議題，曾獲選高雄市公民監督公僕聯盟「十大問政優質議員」，也成立LINE官方帳號「麗娜咖啡館」，已揪逾6100位「娜友」一起輕鬆論市政。

她被視為挺韓人馬，也是高雄市議會專案善款調查小組召集人，成為民眾心中的「揭弊大將」，不畏耳語，勇於揭發前朝弊案。近來也頻頻上政論節目爭取曝光度及提升知名度，期待至少能為藍軍在高雄搶下一席立委。

(中時 )