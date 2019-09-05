華爾街股市今天反彈，主因香港情勢和英國脫歐問題出現正面發展，讓投資人暫擱對美中貿易戰的憂慮。

道瓊工業指數終場上漲237.45點，或0.91%，收在26355.47點。

標準普爾500指數上漲31.51點，或1.08%，收在2937.78點；那斯達克指數上漲102.72點，或1.30%，收在7976.88點。

(中央社)