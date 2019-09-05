美國加強制裁伊朗 油價大漲超過4％ 08:062019/09/05 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界油價今天大漲超過4%，是6月10日以來最大單日漲幅，主因美國宣布計畫加強對伊朗的制裁，以及主要產油國俄羅斯表示9月將減產。 在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲2.32美元，或4.3%，收在每桶56.26美元。 倫敦市場北海布倫特原油期貨價格上漲2.44美元，或4.2%，收在60.70美元。 (中央社) #美元 #美國 #上漲 #原油期貨價格 #商品 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 台生赴美交換失蹤17日 監視器畫面曝光 - 國際 英相慘遭自家打臉 脫歐表決連兩敗 - 國際 南非排外衝突再起 5人死亡 - 国际 - 中时 影》糗！UFC前冠軍街頭勸架 遭路人連毆兩拳秒KO - 國際 香港特首宣布撤回逃犯條例 4項措施軟硬兼施 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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