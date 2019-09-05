世界油價今天大漲超過4%，是6月10日以來最大單日漲幅，主因美國宣布計畫加強對伊朗的制裁，以及主要產油國俄羅斯表示9月將減產。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲2.32美元，或4.3%，收在每桶56.26美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格上漲2.44美元，或4.2%，收在60.70美元。

(中央社)