英國首相強生今天在無協議脫歐相關表決一日連兩敗。

英國21位保守黨議員賭上政治生命發動倒戈，與反對黨今天聯手在英國下議院推，以327票對299票通過法案，阻止首相強生（Boris Johnson）10月31日無協議脫歐。強生隨後提出動議，要求提前大選，不過僅有298票同意，沒有達到2/3門檻，遭到否決。

強生在無協議脫歐表決結果出爐後提出動議，要求舉行大選。他表示，這個法案將把控制權交到歐盟手上，迫使他「投降」，他拒絕這麼做。強生說：「這個國家要走下去，顯然只有一個方式，那就是在10月15日舉行大選。」

一旦提前大選，國會將解散，正在進行中的立法都會中止。工黨、蘇格蘭民族黨（SNP）和自由民主黨（Liberal Democrats）都不同意現階段提前大選。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，強生提出提前大選，就像是把毒蘋果拿給白雪公主的壞皇后，而毒藥就是無協議脫歐。

提前大選動議表決結果，贊成票298票，反對票56票，雖然贊成多於反對，但未達2/3門檻，再度遭到否決。

(中時電子報)