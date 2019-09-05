黎智英寓所遭汽油彈攻擊 警追緝2男子 06:532019/09/05 中時電子報 高德順 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 香港壹傳媒創辦人黎智英。（資料照片／美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港壹傳媒創辦人黎智英位於何文田的寓所，今日(5日)凌晨遭人投擲汽油彈，警消到場前火勢已撲滅，不確定黎智英是否在寓所內。 香港警方凌晨1時24分獲報，兩名男子朝黎智英寓所投擲兩枚汽油彈後離去，保全發現後立即報警，消防人員到場前火勢已經熄滅，警員正封鎖現場調查。 根據香港東網，2名身穿黑衣及黑褲蒙面男子，手持汽油彈朝黎智英寓所投擲後離去。案發時，不知黎智英是否在寓所內。 (中時電子報) #汽油彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 港警：「示威者先攻擊」太子站大混戰10受傷、40人被逮 07:242019/09/01 兩岸 香港警方記者會：持槍投擲汽油彈者非警員 08:382019/09/01 兩岸 葉毓蘭赴香港 親眼目睹「鬧事的暴民」 11:012019/09/01 政治 太子站40人被捕 警：示威者換衣喬裝市民 12:502019/09/01 兩岸 勇警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意 10:412019/09/03 政治 壹傳媒虧不停 黎智英：反送中剛好成營運轉機 07:002019/09/04 國際 兩岸熱門新聞 黎智英寓所遭汽油彈攻擊 警追緝2男子 - 兩岸 002型航母 拚9月25日前後服役 - 焦點新聞 - 旺報 習為何高舉鬥爭？陸媒：對新形勢的總動員令 - 兩岸 川普對林鄭講話表態：對中共就是要強硬！ - 兩岸 港府撤修例 港網友不買帳 陸網民：白支持林鄭了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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