香港壹傳媒創辦人黎智英位於何文田的寓所，今日(5日)凌晨遭人投擲汽油彈，警消到場前火勢已撲滅，不確定黎智英是否在寓所內。

香港警方凌晨1時24分獲報，兩名男子朝黎智英寓所投擲兩枚汽油彈後離去，保全發現後立即報警，消防人員到場前火勢已經熄滅，警員正封鎖現場調查。

根據香港東網，2名身穿黑衣及黑褲蒙面男子，手持汽油彈朝黎智英寓所投擲後離去。案發時，不知黎智英是否在寓所內。

(中時電子報)