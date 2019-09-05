@中國時報

香港特首林鄭月娥4日晚間發表電視公告，宣布「撤回」逃犯修例草案，並強調將增加2名監警會成員、走入社區和市民對話，邀專家學者就住房等「深層次問題」進行獨立研究和檢討等共4項行動，以此回應5大訴求，盼社會就此向前行。

民進黨立委陳明文失而復得、助其子至菲律賓創業的「300萬元現金」，如何而來，如何而去？成為全國熱議話題。國民黨立院黨團總召曾銘宗昨指出，在銀行只要提領逾50萬元，就要登記申報，其次，出境最多只能帶10萬元，300萬如何帶去菲律賓？他呼籲陳明文應交代清楚，金管會、調查局等機關應介入調查。

香港情勢混亂，外界關切蔡政府是否會通過《難民法》。政院發言人Kolas Yotaka昨表示，不能因《難民法》未完成立法，視為政府冷漠與不處理，已在立法院完成初審的版本，並未納入港澳人士，若以為通過此法可解決問題，恐為過度推論及期待。內政部則說，現有法律可以處理政治庇護。

台北市長柯文哲前晚在廣播節目說「我還是綠營的，底色沒有改變」、「很討厭外省人」。國民黨副主席郝龍斌昨天在臉書發文，痛批若柯真討厭外省人，為何曾揚言在9月17日以後要去拜託自己「很討厭」的外省人、親民黨主席宋楚瑜，請宋提名他選總統？郝直指，說謊成性、欺世盜名只是柯文哲的日常，「說謊的人要吞一千根針」。

@旺報

旺報觀點香港特首林鄭月娥釋出善意，宣布「撤回」送中條例草案，此舉形同北京與港府對示威者做出重大讓步，也為近3個月風波開啟一絲對話曙光。面對契機，反送中的「勇武派們」則應放軟態度，勿再喊出光復香港等顛覆中共統治的挑釁口號，雙方各退一步，讓動盪以久的香港局勢能真正迎來雙贏結局。

3日晚間7點的央視《新聞聯播》頭條，報導2019年秋季學期中共中央黨校（國家行政學院）中青年幹部培訓班開班典禮，中共總書記習近平發表重要講話，「鬥爭」2字共出現58次。他強調，「我國發展進入各種風險挑戰不斷積累甚至集中顯露的時期，面臨的重大鬥爭不會少，其中包含港澳台工作。」

台灣作家龍應台2日在社群媒體發表長文《花園的地上有一顆雞蛋，該怎麼對待？》，中共黨媒《人民日報》4日發文痛批龍應台的文章挑唆陸港關係，文章的邏輯是「思維上的狡猾」，藏有她一貫的偏見，並駁斥她的言論「只見雞蛋，不見炸彈」。

除了石油之外，在大陸的中外石油企業近兩年開始積極布局另一種「黑金」。包括中石化、中石油、英國石油、殼牌等石化集團紛紛賣起了咖啡，由於這些油企旗下均有不少加油站或便利店，眼看咖啡比石油還賺錢，各大油企甚至不惜砸下重金為自家咖啡打造新品牌。

@工商時報

英國21位保守黨議員賭上政治生命發動倒戈，與工黨聯手通過緊急動議，取得下議院議程控制權，為4日表決阻止首相強生無協議脫歐的法案鋪路。遭遇挫敗的強生一氣之下開除21位同黨議員，並放話周三提出動議解散國會提前改選。

中央銀行已發出19日第三季理監事聯席會議開會通知，市場預估，政策利率將連續13季不調整，重貼現率續維持在1.375％，也代表國銀存放款利差回升無望，最新統計的第二季利差停在10年來低點的1.32個百分點，國銀靠利差獲利愈來愈難。

中美貿易戰爆發以來，美國總統川普對於中國的態度反反復復。中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席夏尊恩（Timothy Stratford）美國時間3日表示，中國對於川普真正的意圖感到困惑，且川普此舉恐將導致政治和經濟上嚴重後果。

中美貿易戰持續升級且至今未見解決之道，多家投行先後下調中國GDP增速預期。瑞銀預估中美新關稅措施未來一年將拖累中國GDP增速0.4個百分點，2020年中國GDP增長將降至5.5％。投行美銀美林最新研報指出，由於中美貿易對峙升級，將中國2020年GDP增速下調到5.7％，是該行3個月來第二度下調中國GDP增速預測。

(中時電子報)