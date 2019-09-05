「范范」范瑋琪凌晨在臉書貼出三張照片，並透露自己又不慎摔傷，而且傷勢不輕的她下巴一塊肉似乎被挖起來，讓人看了怵目驚心，不過目前已經平安無事，希望粉絲不要擔心。

范瑋琪貼出摔傷送醫的照片，無奈表示：「今夜又摔了，謝謝醫生幫我縫的很仔細」，不過卻沒有提及摔傷原因，但從照片可以清楚看見下巴一小塊肉已掀起來，不過經過醫師治療後暫時沒有大礙，也希望明天參加活動時看到的人不要嚇壞了，最後也感謝老公黑人的照顧：「謝謝打鼻帶我去縫了15針」，而這次並非范瑋琪首次受傷案例，像是曾上廁所摔倒頭著地，造成左眼撞傷瘀青，眉頭縫5針，也曾在兒子玩具間摔倒，造成雙手雙腳瘀青。

照片曝光後也嚇壞許多粉絲，紛紛留言關切：「這麼摔倒的，傷口好深喔!早日康復」、「光看就好痛，傷口記得要注意哦，祝早日康復」、「傷口好深唷～～好好休息唷，今天出活動注意安全唷」。

(中時電子報)