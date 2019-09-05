高雄市長韓國瑜的研究所母校政治大學，在昨(4日)舉行開學典禮，但卻遭揭露新生訓練上的大投影布幕，內容引用著名物理學家愛因斯坦名言，「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」，但配圖卻是韓國瑜視察登革熱時的爬樹照片。在網路引起熱議，網友留言「真的是教育失敗」、「扭曲事實！」。

臉書粉絲團行走的故事詩/yanwu」4日發文稱「政大新生訓練，已有韓粉崩潰政治進入校園，拒讀政大」。原來指的是新生訓練上播放的一張照片，照片是韓國瑜日前爬樹查看登革熱防治成效，照片上則寫著愛因斯坦名言「每個人都是天才，但是如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。

由於照片嘲諷意味濃厚，在網路引起熱議，有部分網友留言，「真的是教育失敗」、「扭曲事實！」、「民進黨政治退出校園，呸。噁心」、「新生訓練這樣幹」、「羞辱學長，玷辱政大」、「小屁孩」、「」、「心中要堅定，大多數資源被掌控」、「不會讓我小孩讀政大」、「天啊！」。

也有人緩頰，「都說是政治大學了，有政治立場剛好而已」、「政大？真的是搞政治的」。

韓國瑜爬樹照在政大新訓典禮上遭揶揄。(圖/截自 臉書社團 打倒民進黨)

政大新訓典禮放韓國瑜爬樹照片，引起熱烈討論。(圖/取自 臉書社團 打倒民進黨)

(中時電子報)