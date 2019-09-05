網友留言。（摘自批踢踢網頁）

據最新公布媒體民調，總統蔡英文支持度再攀升，高達49%，而高雄市長韓國瑜則略降至41%，兩人差距由5個百分點擴大至8個百分點。由於公布的媒體色彩偏藍，此民調一公布，立即受到外界注目，因連偏藍色彩民調都做出對韓國瑜不利的結果，韓流是否就此一蹶不振？然而，有網友仔細分析該民調，發現在地區交叉分析表上，韓國瑜在高屏澎拉回五五波，雲嘉南也被拉近，這背後所顯示的是，韓國瑜在綠鐵票區開始展現反攻態勢。

據《TVBS》日前公布最新民調，調查結果顯示，如果是由民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜兩人對決下，在有投票意願的民眾中，蔡英文支持度由8月16日調查的47%略增兩個百分點，至49%，韓國瑜則略減為41%，蔡英文領先韓國瑜幅度由前次調查的5個百分點擴大為8個百分點，另外一成沒有表示意見。

雖然民調結果，蔡英文維持領先態勢，但有網友卻發現民調玄機之處。網友Lime5566於批踢踢發文表示，「這次TVBS民調的地區交叉分析表滿有趣的，南部被認為綠的都被韓拉近，高屏澎拉回五五波，雲嘉南也被拉近，反而比較藍的中彰投，桃竹苗整個垮掉，蔡贏的竟然比南部縣市還多」！

依照《TVBS》民調中心公布的地區交叉表來看，其中高屏澎區域，在8/16的民調顯示，蔡英文以53%的支持度遙遙領先韓國瑜的37%。但此次民調中，蔡英文支持度為45%，韓國瑜為43%，顯示兩人已呈現五五波態勢。而在雲嘉南地區，8/16的民調顯示，蔡英文以56% 的支持度領先韓國瑜的30%。但此次民調，韓已逐漸拉近，蔡英文支持為48%，韓為40%。反倒是北部與中彰投部分，藍營本應領先區域，韓國瑜卻落後蔡英文，因此，韓國瑜當務之急，必須先整合藍營，不讓分裂危機持續擴大才是。

(中時電子報)