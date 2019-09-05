路樹連根被撞倒。（陳信翰攝）

路邊停放機車倒成一片。（陳信翰攝）

民眾幫忙傷者撐傘。（陳信翰攝）

5日上午7時許，在新北市中和中和路上發生一起意外車禍，一輛白色轎車疑似逆向衝撞對向車道，撞擊路邊停放的十多部機車，並將路樹撞倒連根撞斷，造成一位家長與學童受傷，警方與醫護人員隨即到場進行交管與救護。

(中時 )