上班尖峰 轎車撞10多部機車 1家長1學童傷 08:362019/09/05 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白色轎車疑似逆向衝撞對向車道，撞擊路邊停放的10多部機車，並將路樹撞倒連根撞斷。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路樹連根被撞倒。（陳信翰攝） 路邊停放機車倒成一片。（陳信翰攝） 民眾幫忙傷者撐傘。（陳信翰攝） 5日上午7時許，在新北市中和中和路上發生一起意外車禍，一輛白色轎車疑似逆向衝撞對向車道，撞擊路邊停放的十多部機車，並將路樹撞倒連根撞斷，造成一位家長與學童受傷，警方與醫護人員隨即到場進行交管與救護。 (中時 ) #機車 #轎車 #受傷 #中和 #路樹 也許您會感興趣 推薦閱讀 煙桿子痛擊槍桿子 美國國防部菸害年耗500億元 11:172019/09/02 生活 《產業》電動機車續熱，Gogoro連4月銷售破萬台 17:222019/09/02 財經 營造更友善的通行空間！議員、里長爭取設標線 19:252019/09/02 生活 中和星光電影院落幕 「秀安」一帶將補辦1場 19:332019/09/02 生活 增進與人民團體交流 透過研習打造幸福中和 19:182019/09/02 生活 茄冬路樹險死 台東市長救援 04:102019/09/03 地方新聞 電動機車 邁入充換電站爭奪戰 04:102019/09/04 財經要聞 8月市占率18.8％ 創新高 04:102019/09/04 財經要聞 北市林森南路地下道 機車擦撞汽車騎士傷重不治 20:302019/09/04 社會 中油屬公共財 不能只向錢看 04:102019/09/05 財經焦點 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 19歲正妹搭公車 遭淫男裝睡搓揉私處1小時崩哭 - 萬象 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 沒機長可飛延2時 霸氣爸：我來 - 社會 中油探井工程意外 女員工遭纜繩纏死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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