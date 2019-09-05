台北科技大學資訊工程系21歲男大生賴致愷暑假赴美國大學交換，開學日未現身課堂，至今仍下落不明，失蹤進入第17天，美國警方3日公布最新監視器畫面，希望當地居民協助指認。

Police said they are still searching for an Auburn student who was reported missing over two weeks ago.https://t.co/qwhnr6VaSu pic.twitter.com/ddUucdK6Sb — The Auburn Plainsman (@TheAUPlainsman) September 3, 2019

賴致愷透過北科大3+2雙聯學位課程赴美國阿拉巴馬州奧本大學（Auburn University）交換、進行碩士課程，7月24日抵達該校，8月19日本該出席開學後第一堂課，卻遲遲未現身，指導教授透過該校台灣留學生會前往宿舍找人，發現賴致愷行李都在，就是不見人影，通報失蹤。

根據阿拉巴馬州當地媒體WRBL 3日報導，賴致愷至今仍下落不明，奧本警方除了在上月21、22日兩度發布協尋公告後，3日第三度發布公告，並釋出最新監視器畫面。畫面是在賴致愷住處附近拍下的，當時他戴著眼鏡，穿著深色T恤上衣、黑底白條紋運動褲，腳踩白色球鞋，這是外界拍到他的最後身影。

奧本警察局警監杜錫（Lorenza Dorsey）說，警方仍全力尋找賴致愷下落，目前已經進行了許多探訪、查看電子裝置及監視器，也獲得聯邦探員協助，不過仍無法得知賴致愷下落。警方先前的初步調查指出，沒有跡象顯示賴致愷遭暴力對待或是謀殺。

據中央社報導，賴致愷的父親及北科大教授已在8月29日抵達美國，經我國駐亞特蘭大辦事處協助下拜會奧本大學校方與當地警方，我辦事處指出，美方相當重視本案，已承諾會全力偵辦。

(中時電子報)