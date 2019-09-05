明年總統大選，國民黨內最近出現國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜結盟前新北市長朱立倫的「韓朱配」聲浪。對此，國民黨桃園市議員劉茂群認為，國民黨2020想勝選，唯一法寶就是「韓朱配」。她認為，朱當過國民黨主席，所有國民黨高層的壞招，只有朱立倫可以破。

國民黨青壯派立委及縣市長日前在臉書上串聯支持「韓朱配」，盼整合能看見曙光。據了解，韓陣營正在與朱陣營溝通，近期兩人有見面商談合作的可能。不過由於「韓朱配」過於敏感，朱辦2日回應「不要位子，一定幫忙」。

據中評社報導，劉茂群非常支持「韓朱配」，首先，她認為朱擔任過新北、桃園的市長，也擔任過國民黨的主席，能幫韓速整合。劉茂群也提及，少數國民黨高層在分化，那種壞樣子，只有曾擔任過黨主席的朱立倫有辦法對付，所有國民黨高層的壞招，只有朱可以破，韓找朱當副手，放手給朱做，韓忙於高雄市政，朱是韓分身，可以替韓全台跑透透，韓朱配是勝選的唯一法寶。

劉茂群也指出，很多眷村老人家都睡不著，一直在問怎麼辦？尤其黑韓這麼多，她說只有告訴老人家，唯一非韓不投，她也幫忙解釋，若韓不會當選，別人幹嘛抹黑，抹黑這麼嚴重，代表機會來了，她說基層最知道，挺韓票數有增無減。

(中時電子報)