中央氣象局今晨發布北北基宜大雨特報。（圖/中央氣象局）

中颱玲玲現在台灣東方海面往宮古島靠近，但氣象專家吳德榮表示，玲玲外圍環流今明仍影響台灣，各地有局部陣雨或雷雨，並有「劇烈天氣」發生機率；已減弱為熱帶性低氣壓的劍魚，其殘餘環流及水氣則將於周六起接近台灣海峽，為台灣帶來明顯水氣，會有局部陣雨或雷雨，也有「劇烈天氣」發生機率，下周二、三天氣好轉。

台灣颱風論壇表示，受玲玲颱風外圍環流影響，全台各地皆易有降雨出現，尤其北部及宜蘭地區降雨情況較為明顯些，中南部沿海清晨至上午間亦會有陣雨出現，午後，仍要留意熱對流帶來的陣雨或雷雨，慎防短時間強降雨、雷擊、強陣風等天氣。今各地氣溫26~30度，有雨舒適，無雨悶熱。

至於目前在威克島西方的熱帶系統，吳德榮說，美國JTWC在2日20時已估計其強度為「輕度颱風」，是今年第15號颱風「法西」，不過日本RSMC則到5日2時仍把它的強度估為「熱帶性低氣壓」，將向西北西撲向日本本州，再迴轉、轉向東北，對台灣並無影響。中央氣象局表示，法西颱風最快今天生成。

中央氣象局今清晨5時許，已針對基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。

(中時電子報)