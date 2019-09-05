蘆竹山腳橡膠工廠大火 濃煙密布無人困 08:402019/09/05 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘆竹山腳一間橡膠工廠發生火警，濃煙密布，消防人員搶救中。（桃園市消防局提供／甘嘉雯傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蘆竹山腳一間橡膠工廠發生火警，濃煙密布，消防人員搶救中。（桃園市消防局提供／甘嘉雯傳真） 山腳橡膠工廠大火 濃煙密布無人困 桃園市消防局5日上午7點半左右獲報，位於山腳中圳街1間橡膠工廠發生大火，1樓挑高鐵皮全面燃燒，現場濃煙密布，初步清查，並無人受困。 消防局第三大隊山腳分隊到場搶救，總計出動消防人員97名、消防車35輛、救護車3輛，總計38輛。 起火的橡膠工廠，建築物為1層樓挑高鐵皮，現場無危險物品；無人員受傷受困，損失調查中，起火原因還有待調查。 (中時 ) #濃煙 #消防 #燃燒 #橡膠 #山腳 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭武荖坑 男童尿尿走失溺水不治 17:012019/09/01 社會 高雄彌陀1移工下水抓魚大浪捲走 已無心跳 18:192019/09/01 社會 十年來台股9月漲率 約六成 04:102019/09/02 證券．權證 22歲男埤豐橋下失蹤 消防搜救中 13:102019/09/02 社會 炎炎夏日 侯友宜關切三峽大豹溪落實水域安全 16:542019/09/02 社會 蘆洲復興路驚傳火警 3工廠百餘坪火燒1.5小時已撲滅 20:092019/09/02 社會 陸媒駁龍應台：為何只見雞蛋不見燃燒彈？ 09:492019/09/04 兩岸 美利達董事曾崧正 告別式上捐贈救護車 10:472019/09/04 生活 牧場女工掉入攪拌機 全身絞爛亡 11:292019/09/04 社會 開啟福田窗灑下平安光 侯友宜感謝各界大愛善舉 12:192019/09/04 社會 社會熱門新聞 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 19歲正妹搭公車 遭淫男裝睡搓揉私處1小時崩哭 - 萬象 豪放女酒後喊我要 男大生再三確認嗯下去了 - 社會 沒機長可飛延2時 霸氣爸：我來 - 社會 中油探井工程意外 女員工遭纜繩纏死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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