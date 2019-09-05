蘆竹山腳一間橡膠工廠發生火警，濃煙密布，消防人員搶救中。（桃園市消防局提供／甘嘉雯傳真）
蘆竹山腳一間橡膠工廠發生火警，濃煙密布，消防人員搶救中。（桃園市消防局提供／甘嘉雯傳真）
山腳橡膠工廠大火 濃煙密布無人困

桃園市消防局5日上午7點半左右獲報，位於山腳中圳街1間橡膠工廠發生大火，1樓挑高鐵皮全面燃燒，現場濃煙密布，初步清查，並無人受困。

消防局第三大隊山腳分隊到場搶救，總計出動消防人員97名、消防車35輛、救護車3輛，總計38輛。

起火的橡膠工廠，建築物為1層樓挑高鐵皮，現場無危險物品；無人員受傷受困，損失調查中，起火原因還有待調查。

(中時 )

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