鴻海集團前董事長郭台銘、前立法院長王金平以及台北市長柯文哲三人合作消息傳出後，郭台銘脫黨參選聲浪不斷，引發國民黨內憂心分裂；前宜蘭利澤國中校長鄭文嵐表示，韓國瑜應該要「慧劍斬情絲」，不應讓這些「逃兵、敗將」來影響選情。

鄭文嵐在臉書上表示，初選裡的「逃兵」王金平以及「敗將」郭台銘兩人頻頻表示不放棄參選，在檯面上製造混亂，而面對「郭王之亂」，韓國瑜應該如何解決？鄭文嵐說，不應被情感所困，雖說郭、王兩人在過去都曾給予韓或多或少的協助，但「你越求他、越怕他走，他就越覺得自己重要、越可以拿翹」，韓不應繼續委屈下去，應「慧劍斬情絲」，早日解決這問題。

鄭文嵐認為，多日的等待與喊話，早已「仁至義盡」，「那二個」的問題是國民黨的「家務事」，解鈴終需繫鈴人，就丟給「大家長」吳敦義去傷腦筋吧！「委屈」只是「手段」，「求全」才是「目的」，若委屈之後仍無法求全，又何必繼續委屈下去？，但韓國瑜若還是跳脫不開「情義」的枷鎖，那就注定要被「情緒勒索」，實在也怪不得別人。

(中時電子報)